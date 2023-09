Der Oberösterreicher in der NFL

Dietmar Exler gemeinsam mit seiner Gattin Jill an seinem Arbeitsplatz – dem 1,5 Milliarden Euro teuren Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta

Am Donnerstag startet das Milliarden-Spektakel American Football in die 58. Saison. Kein Oberösterreicher ist so nahe an den Stars der National Football League (NFL) dran wie der gebürtige Linzer Dietmar Exler. Der frühere CEO von Mercedes Benz USA arbeitet heute im Exekutivkomitee des amerikanischen Milliardärs Arthur Blank, der nicht nur das NFL-Team Atlanta Falcons (American Football) und das Fußballteam Atlanta United besitzt.