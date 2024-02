Der Notarztwagen als fahrende Intensivstation

50 Jahre später ist das Notarzt-Team in den neuen Einsatzfahrzeugen (NEF) unterwegs.

Zündschlüssel umdrehen, raus aus der Garage und auf schnellstem Wege zum Unfallopfer: Als heute vor genau 50 Jahren erstmals ein Notarztwagen in Oberösterreich zu einem Unfall am Linzer Südbahnhofmarkt alarmiert wurde, saß der Mühlviertler Kurt Radler-Wöss hinter dem Steuer. "Bis zu diesem Tag war es üblich, mit der Rettung rasch zum Patienten zu gelangen und diesen zur weiteren medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen", sagt der heute 72-jährige Kurt Radler-Wöss.