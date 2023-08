Der Niederschlag erreicht sein Ablaufdatum

Die Schneeschaufel reichte nicht mehr, auf dem Dachstein musste es die Fräse richten: Mehr als 20 Zentimeter Neuschnee sind dort in der Nacht auf gestern gefallen. In den Tälern bedeutete das vor allem eines: Regen. Immer noch.

Doch in Oberösterreich hat der Niederschlag endlich ein Ablaufdatum. Bereits gestern konnte in den meisten vom Starkregen betroffenen Gemeinden Entwarnung gegeben werden. "Am Dienstag können wir dann endlich von unerheblichem Niederschlag sprechen", sagte Michael Butschek, Meteorologe bei der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Die Vorfreude auf die Sommertage, die in dieser Woche noch anstehen, wird am Mittwoch aber noch einmal getrübt: "Von Nordwesten erreicht uns wieder eine schwache Kaltfront, 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter sind möglich. Dann ist es aber endgültig vorbei", sagte Butschek. Am Donnerstag ziehen die dunklen Wolken ab, die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Bleiben wird hingegen das Schwemmholz auf dem Traunsee. Ein regelrechter Teppich hatte sich gestern vor Ebensee gebildet – nicht zum ersten Mal. Wer für die Entsorgung aufkommt, ist aber weiterhin nicht geklärt.

Am Traunsee hat der Niederschlag erneut einen Schwemmholzteppich entstehen lassen, der nun vor Ebensee treibt. Bild: Hörmandinger

Aufgeweichte Böden als Gefahr

In Kärnten geht der Krisenstab hingegen davon aus, dass die Gefahr weiter andauert, befürchtet werden neue Niederschläge. Die Zivilschutzwarnungen blieben aufgrund der möglichen neuen Hangrutschungen weiterhin aufrecht. "Das machen wir nicht, weil wir lustig sind, sondern weil Leib und Leben in Gefahr sind, wenn man das Haus verlässt", sagte der Kärntner Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SP). Einen Erdrutsch gab es zudem auch beim Stift St. Paul im Lavanttal: Teile einer Mauer rund um den Stiftsgarten brachen ab, Personen waren nicht gefährdet. Besonders die Wörthersee-Ostbucht galt gestern als einer der Hotspots, auf dem gesamten See herrschte seit gestern Motorboot-Verbot. Auch das Bundesheer war gestern, Montag, mit 130 Soldaten und zwei Hubschraubern im Assistenzeinsatz, um schweres Gerät in abgeschnittene Ortschaften zu transportieren. Die Schadenssumme dürfte auf bis zu zehn Millionen Euro steigen.

Zumindest in der Steiermark entspannte sich die Hochwasserlage seit Sonntagabend deutlich. Pegel der Flüsse und Bäche sind weiter gesunken, das größte Problem ist auch in diesem Bundesland die Gefahr von Murenabgängen aufgrund der aufgeweichten Böden. Gestern Vormittag seien etwa 400 Rutschungen verzeichnet worden, neue seien beinahe im Minutentakt dazugekommen, sagte der Leiter der Katastrophenschutzabteilung, Harald Eitner. In den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und in der Südoststeiermark sollten Bewohner aus Sicherheitsgründen ihre Häuser weiterhin nicht verlassen. Vereinzelt war gestern noch das Bundesheer bei Aufräumarbeiten im Einsatz, um die örtlichen Feuerwehren zu unterstützen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Steiermark: Unwetter erreichten neue Dimension In den Hochwassergebieten in Kärnten und der Steiermark sind Feuerwehren und Rettungskräfte auch am Montag weiterhin im Dauereinsatz. Zwar gehen die Pegelstände in Bächen und Flüssen zurück, dafür drohen weiterhin Murenabgänge und Hangrutschungen. "Die Unwetter haben eine noch nie dagewesene Dimension erreicht", sagt Michael Kloiber von der Kleinen Zeitung mit Sitz in Graz.

Sturmeinsätze in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich gab es gestern aufgrund eines Sturmes mehrere Feuerwehreinsätze. In Baden drohten mehrere Bäume auf Gleise und Wohnhäuser zu stürzen. Unter anderem war auch die Strecke der Badner Bahn betroffen. Größere Schäden waren jedoch gestern nicht bekannt.

Slowenien: Zahl der Toten gestiegen

Dramatisch gestaltet sich die Hochwassersituation nach wie vor im Nachbarland Slowenien. Obwohl sich die Wetterlage gestern allmählich besserte, drohten in den betroffenen Gebieten im Osten des Landes weitere Erdrutsche. Ein Mann war bei der Beseitigung der Hochwasserschäden ums Leben gekommen, eine Leiche wurde im Fluss Temenica entdeckt. Damit stieg die Opferzahl auf sechs. Das österreichische Bundesheer hat nun seine Hilfe für die Sanierungsarbeiten angeboten. Der Fokus liegt dabei nun auf der Wiederherstellung der Straßenverbindungen, in vielen Ortschaften gibt es derzeit weder Strom noch Wasserversorgung.

Mehr zum Thema Weltspiegel Hochwasser in Slowenien forderte weitere Menschenleben LJUBLJANA. Das Hochwasser in Slowenien hat zwei weitere Menschenleben gefordert, womit die Opferzahl auf sechs gestiegen ist. Hochwasser in Slowenien forderte weitere Menschenleben

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger