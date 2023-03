Der nächste Sturm zieht auf: Schauer und starke Windböen erwartet

Die stürmische Wetterlage hält an. Windgeschwindigkeiten von 118 km/h sind am Donnerstagmorgen im Hausruckviertel gemessen worden. In St. Martin im Mühlkreis hatte der Sturm das Dach der Neuen Mittelschule beschädigt. Nach einer Durchschnaufpause nehmen die Böen im Lauf der kommenden Stunden wieder Fahrt auf.

Geosphere Austria geht davon aus, dass die Spitzen in der Zeit zwischen 21 Uhr abends und drei Uhr Früh erreicht werden. "In den Bergen und in exponierten Lagen können es schon orkanartige Böen werden, im Flachland bewegen sich die Geschwindigkeiten zwischen 70 und 90 km/h", kündigte Meteorologe Christian Resch am Freitagnachmittag an. In der zweiten Nachthälfte, ab drei Uhr, kehrt allmählich Ruhe ein. Dennoch wird man den Wind am Samstagvormittag noch spüren. Geosphere Austria prognostiziert in Oberösterreich Spitzen zwischen 50 und 70 km/h. "Ab Mittag tritt Besserung ein, die Sonne kommt wieder zum Vorschein", sagt Resch.

