Der milde Winter hilft dem Land sparen

Staubige Straßen, braune Wiesen, laubbedeckte Gärten: Der heurige viel zu milde und niederschlagsarme Winter hat in der Landschaft deutliche Spuren hinterlassen. Doch das Ausbleiben von Eis und Schnee in tiefen Lagen hat auch seine positive Seiten.

Rückgang von 58 Prozent

Nachdem der extreme Winter des Vorjahres die Streusalzmengen auf ein Rekordniveau getrieben hat, dürfte heuer das andere Extrem eintreten: Bisher musste so wenig Streusalz für glatte Straßen und Gehwege eingesetzt werden wie schon seit sechs Jahren nicht.

"Verglichen mit dem Vorjahr haben wir heuer rund 58 Prozent weniger Streusalzmengen benötigt", sagte gestern der für Infrastruktur zuständige Landesrat Günther Steinkellner (FP). Der Verbrauch für das rund 6000 Kilometer lange Landesstraßennetz sank demnach von 38.717 Tonnen Salz (2018/19) auf bisher 16.112 Tonnen.

Aus rein wirtschaftlichen Gründen, sagte Steinkellner, seien die bisherigen geringeren Salzbestellmengen erfreulich. Wie viel Geld sich das Land in dieser Saison durch den niederen Streusalzverbrauch ersparen werde, könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Dies sei erst im Mai, wenn der Winter zu Ende ist, möglich, sagte Steinkellner. "Wenn es in den nächsten Wochen beispielsweise viel Eisregen gibt, kann der Salzverbrauch ganz schnell in die Höhe gehen."

Salz ist lange haltbar

Ein derartiger Wetterwechsel ist aber derzeit laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nicht in Sicht (siehe Artikel unten).

Die heuer nicht benötigten Salzreserven, die landesweit in 107 eigenen Silos und fünf Lagerhallen sowie in einer externen Salzhalle im Ennshafen eingelagert sind, seien lange haltbar und könnten daher für die kommende Saison gebunkert werden. Derzeit befinden sich in den Speichern rund 32.000 Tonnen Salz, das das Land sowohl von der Firma List Salzhandel in Hallein sowie von den Salinen bezieht. Je nach Füllstand der Silos würden automatisch Bestellungen generiert, die dann innerhalb von 72 Stunden angeliefert werden.

Trotz des geringen Streueinsatzes kommt bei den Bediensteten der Straßenmeistereien dennoch keine Langeweile auf, sagt Steinkellner. Zu tun gebe es immer etwas: Neben dem Streckendienst stünden etwa auch die regelmäßige Wartung von Beschilderungen, Beleuchtungsanlagen oder Nebenanlagen wie Park-, Rastplätze oder Lärmschutzeinrichtungen an.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at