Der meteorologische Frühling ist da: "Ein Tag wird wärmer und sonniger als der andere"

Einem Hochdruckgebiet verdanken die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher in den kommenden Tagen viele Sonnenstunden und täglich steigende Temperaturen. Eine Freude für viele und eine Gelegenheit, wieder Vitamin D zu tanken.

Doch die trockene Luft hat nicht nur Vorteile: "Für die Natur wäre es natürlich besser, wenn es auch mal wieder ordentlich regnen würde", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei Geosphere Austria, im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Denn es steht außer Frage, dass derzeit ein Niederschlagdefizit herrscht". Es sei zu trocken, so die Expertin. Und Regen sei nicht drinnen in der kommenden Woche.

Dafür aber strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. "Ein Tag wird wärmer und sonniger als der andere", sagt Riedl.

Am heutigen Samstagnachmittag scheint neben ein paar Wolken schon vielerorts kräftig die Sonne. Am längsten im Flachland. Die Höchstwerte erreichen 4 bis 9 Grad. Die Nacht verläuft gering bewölkt, Stellenweise kann sich Hochnebel bilden.

Der Sonntag bringt dann wieder viel Sonnenschein, vor allem am Nachmittag. Es zeigen sich nur wenige Wolken, morgendliche lokale Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich bald auf. In der Früh ist es im ganzen Land mit minus 6 bis 0 Grad frostig. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 5 und 9 Grad. Der Ostwind wird schwach wehen.

Am Montag scheint wieder die Sonne im Land und das meist ungetrübt. "Der Montag wird ein traumhafter Frühlingstag", sagt die Meteorologin. Die Temperaturen sollen auf bis zu 12 Grad klettern. Und dieser Trend setzt sich auch am Dienstag fort. Kaum eine Wolke soll sich am blauen Himmel zeigen - und das in ganz Oberösterreich. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 14 Grad. Bis zu 16 Grad soll das Thermometer dann bereits am Mittwoch anzeigen. Die Prognose auch hier: Frühlingshaft, mild und trocken.

Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag stehen die Chancen in Weyer (Bezirk Steyr-Land) und Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) laut Expertin nicht schlecht, die 20 Grad-Marke zu erreichen. "In Linz kann am Donnerstag durchaus mit 15 Grad gerechnet werden", so Riedl.

Das Hochdruckgebiet soll zumindest bis zum kommenden Wochenende über Oberösterreich verweilen.

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles