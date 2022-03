Der meteorologische Frühling friert: "Ein Ruck nach unten"

Der Frühling hat begonnen. Zumindest meteorologisch ist der Lenz vergangenen Dienstag ins Land gezogen. Bis zum astronomischen Beginn dauert es noch rund zwei Wochen. So lange könnten auch echte Frühlingsgefühle auf sich warten lassen, denn von Nordosten nähert sich ein ordentlicher Schwall kalter Luft.

"Die Temperaturen machen noch einmal einen Ruck nach unten und sind für die Jahreszeit eher bescheiden", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Während in den ersten zwei Monaten des Jahres milde Luft vom Atlantik nach Oberösterreich strömte, wird nun sibirische Luft wetterwirksam. Auf dem Dachstein fallen die Temperaturen dann erstmals in diesem Winter auf unter minus 20 Grad. Kühl wird es bereits am heutigen Samstag. Die Temperaturen erreichen in ganz Oberösterreich nur noch maximal sechs Grad. "Vor allem der lästige Nordostwind, der mit 30 Stundenkilometern auffrischt, lässt es noch einmal deutlich kälter wirken", sagt Ohms.

Die Sonne beendet ihren Arbeitstag bereits im Laufe des Vormittags sukzessive, kompakte Wolkenfelder ziehen auf. Trocken wird es dennoch überall bleiben.

In der Nacht auf Sonntag treten Wolken und Wind den Rückzug an, lokale Nebelfelder lichten sich bald.

Viele Wolken, kaum Sonne

Dann steht Oberösterreich ein strahlend sonniger Tag bevor – der letzte für geraume Zeit. Denn zu Wochenbeginn stellt sich das Wetter um, im Bergland kann es leicht schneien, Auflockerungen gibt es nur zwischendurch. Die Temperaturen erreichen nur noch bis zu vier Grad. Auch der Wind feiert eine unliebsame Rückkehr und erreicht wieder Spitzen von bis zu 30 km/h. Der Dienstag gestaltet sich ähnlich, ab Mittwoch "könnte es noch einmal kälter werden", sagt Ohms.

Die Lawinengefahr ist durch die günstige Wetterlage in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen: In ganz Oberösterreich gilt derzeit Warnstufe eins – geringe Gefahr.