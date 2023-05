Der Mensch und die Biene – eine wechselvolle Beziehung

Die Süße des Honigs lockte die Menschen schon früh. Ein erster Beleg dafür findet sich in Form von Höhlenmalereien aus der Mittelsteinzeit in den Cuevas de la Araña nahe Valencia in Spanien. Das rund 12.000 Jahre alte Bild zeigt Menschen als Honigjäger, umschwärmt von Bienen. Der nächste bildliche Hinweis stammt aus dem alten Ägypten. Die Biene galt als göttliches Tier, das aus den Tränen des Sonnengottes Re hervorgegangen ist.