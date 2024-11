Nach Doppelmord im Mühlviertel: "Es gibt eine Sensationslust, dabei zu sein"

Im Fall des Doppelmords im Mühlviertel in der Vorwoche kursierten bereits wenige Stunden nach der Tat Gerüchte in lokalen WhatsApp-Gruppen. Der Täter sei in einer 20 Kilometer entfernten Gemeinde unterwegs, hieß es. Dann machten Falschmeldungen in unterschiedlichen Gruppen die Runde, wonach der Jagdleiter, dann der Täter schon erschossen worden seien.