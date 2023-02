Der Marienhof in Kirchdorf läuft in kleinerem Rahmen weiter

Viele Gerüchte gibt es seit längerem rund um den Marienhof in Kirchdorf am Inn, nachdem Betreiber Reinhard Stockinger mit Jahresanfang bei der AMAG als neuer Küchenchef angeheuert hat. Trotzdem ist der Marienhof noch nicht „Geschichte“ Der Betrieb wird von seiner Frau Daniela Stockinger in kleinerem Rahmen weitergeführt. „Wir vermieten nach wie vor unsere Fremdenzimmer, es gibt täglich ein herzhaftes Frühstück bei uns. Nicht nur für die Zimmergäste. Das Lokal ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Warme Speisen gibt es von 11 bis 16 Uhr“, sagt Daniela Stockinger. Angeboten werden täglich auch zwei verschiedene Menü (eines mit Fleisch, ein fleischloses). Sollte sich ein Interessent finden, wird das beliebte Gasthaus auch verkauft. Das Gastgarten-Geschäft wird sich in Zukunft auf rund sechs Tischen abspielen, der Rest der Garnituren wird gerade auf „willhaben“ angeboten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper