Der Marathon naht mit großen Schritten

Die Sieger des 22. Linz Donau Marathons stehen schon fest. Ihre Namen wurden in der Linzer Tips-Arena enthüllt. Auf einer großen Wand beim Eingang zur Marathonmesse sind alle Teilnehmer gelistet – von A bis Z, schwarz auf weiß. Insgesamt gehen am Wochenende mehr als 17.000 Läuferinnen und Läufer an den Start. Den Anfang machen die Kleinen: 2.017 Kinder sind am Samstag beim Junior-Marathon im Sportpark Lissfeld angemeldet, am Sonntag wird es dann für die "Großen" ernst.

OÖN TV: Countdown zum Marathon-Wochenende läuft

Ein Halbmarathon-Urgestein

Den ersten Schritt haben gestern schon Tausende getan: Sie holten sich ihre Startnummern ab. Für Gerlinde Reindl aus Pasching ist das schon Routine. Zum 22. Mal tritt sie heuer beim Halbmarathon in Linz an. Damit hat sie bisher noch keinen einzigen ausgelassen. "Aber so gut wie heuer war ich noch nie vorbereitet", sagt die 64-Jährige. Nach zwei Stunden möchte sie die Ziellinie am Hauptplatz überqueren. Ob strömender Regen, Schneefall oder Hitze – "ich habe schon alles miterlebt", sagt die Pensionistin mit einem Lächeln. Deshalb sieht sie auch die sommerlichen Temperaturen, die für Sonntag angekündigt werden, nicht als Hindernis. "Wichtig ist, ganz viel zu trinken."

Große Vorfreude: Am Sonntag um 9.30 Uhr fällt der Startschuss. Bild: Volker Weihbold

Das sagt auch der Niederösterreicher Gerhard Plank, der sich nach 2012 erneut die volle Distanz in Linz vorgenommen hat. Die Königsdisziplin streben insgesamt 1244 Teilnehmer an. "Heuer ist es recht warm. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja alle die gleichen Voraussetzungen", sagt der 1970er-Jahrgang. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, will Plank noch einen Kilometer joggen. "Das sehe ich als Bewegungstherapie." Seinen Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, sowohl in den Tagen davor als auch während dem Lauf, sei das A und O, weiß der erfahrene Sportler.

Nach ihm holt sich ein kleines Mädchen, das von seinen Eltern begleitet wird, seine Startnummer ab. Wie sich die Junior-Läuferin auf ihren großen Tag vorbereitet hat? "Ganz einfach", sagt sie. "Genug essen."

Die Messe in der TipsArena dient auch zur Akklimatisierung. Dort können die Starter erste "Marathonluft" schnuppern. Zahlreiche Anbieter von Sportnahrung und Equipment – von Laufschuhen bis hin zu Trainingsgeräten – haben ihre Zelte aufgeschlagen. Gestern wuselte es bereits rund um die Messestände und die Startnummernausgabe.

Heute noch bis 18 Uhr

Am heutigen Samstag hat die TipsArena für Marathonläufer und jene, die es noch werden wollen, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Viele nutzen die Gelegenheit, um sich noch auszutauschen und letzte Infos einzuholen. "Bei den Staffelläufern drängt sich immer wieder die Frage auf, wie das mit den Shuttlediensten und den Übergaben läuft", sagt ein Mitarbeiter am Infostand. "Aber wir können versichern, es hat immer reibungslos funktioniert, und das wird auch heuer der Fall sein."

