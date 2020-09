Es ist Tradition im Kindergarten von Neukirchen bei Altmünster, dass die angehenden Schulkinder aus dem Fenster geworfen werden. Was martialisch klingt, ist Teil einer entzückenden Tradition: Im Haus stehen die Kindergärtnerinnen, die ihre Schützlinge an ihrem letzten Kindergartentag aus dem breiten Erdgeschoßfenster werfen, damit diese draußen von den Lehrerinnen der Volksschule wieder aufgefangen werden. Danach lassen die angehenden Taferlklassler einen Luftballon mit einer Nachricht in den