Der Linzer Bürgermeister feiert 60. Geburtstag mit der Familie

Heute vor sieben Jahren hat Klaus Luger das Amt als Linzer Bürgermeister übernommen. Morgen feiert das Stadtoberhaupt seinen 60. Geburtstag. Eine große Feier gibt es weder heute noch morgen – die Jubiläen werden überschattet von der Corona-Krise.

Eine kleine Feier mit der Familie wird es am Sonntag dennoch geben. "Ich werde natürlich mit meiner Frau, meiner Tochter, einem meiner beiden Söhne und meiner Mutter gemütlich beisammensitzen", sagt Luger, und auch das Feiertagsgericht, das er zusammen mit seiner Frau Michaela kochen wird, steht fest: "Es gibt einen dalmatinischen Rinderbraten, das ist unserer zweiten Heimat Dalmatien geschuldet." Die 60 fühlen sich gut an, sagt das Stadtoberhaupt: "Ich fühle mich persönlich sehr wohl damit, weil ich gesund bin und eine großartige Familie und Freunde habe, auch außerhalb der Politik. Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt", sagt der – noch – 59-Jährige. Privat habe ihn aber der Tod seines Vaters im August sehr mitgenommen, "wir hatten eine sehr enge Beziehung".

Und auch beruflich blickt der Bürgermeister auf ein "sehr forderndes Jahr" zurück. "Wir kämpfen derzeit alle, egal von welcher Partei, ob in der Stadt oder am Land. Wir kämpfen darum, unsere Wirtschaft zu stabilisieren und darum, dass unsere Gemeinschaft auch nach dem schrecklichen Terroranschlag zusammenhält. Dieses Jahr ist eines, das unheimlich nachdenklich stimmt und mich mit Sorge erfüllt", sagt Luger. Die schwierigen Monate hätten gezeigt, "dass die politische Zusammenarbeit weniger konfliktbeladen war, alle Parteien aufeinander zugegangen sind und den einen oder anderen Misston zur Seite geschoben haben", sagt Luger. Wichtig sei, jene abzusichern, die derzeit alles verlieren, auch an Beziehungen und Lebensqualität. "Es geht darum, weiterzukämpfen und weiterzuarbeiten, und das macht mir auch sehr viel Freude." (mpk)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.