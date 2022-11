Der letzte Termin als Minister

Das Gebäude wirkt da bereits verwaist, viele Büros wurden von den Mitarbeitern bereits geräumt, um Platz zu schaffen für die neue Regierung von Wahlsieger Benjamin Netanyahu. Er hatte mit seinem rechts-religiösen Lager bei der Parlamentswahl am 1. November 64 von 120 Sitzen in der Knesset geholt. Für die "Awoda", die Israelische Arbeitspartei, der Shai angehört, bleibt nur der Weg in die Opposition. Der Minister erinnert beim Treffen das offizielle Österreich an seine besondere Verantwortung: "Österreich hat eine lange Zeit gebraucht, ehe es hier in die richtige Spur kam", sagt Shai. Aber seit einigen Jahren werde es "von Regierung zu Regierung und von Kanzler zu Kanzler besser".

Es gehe nicht nur darum, die Opfer des Holocaust in Erinnerung zu behalten, sondern auch die Lektionen aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zu vergessen. Ein Blick in die Ukraine zeige aber leider deutlich, dass "manche Lektionen nicht gelernt wurden".