Die Nachricht vom Tod Michail Gorbatschows (91) hat weltweit Betroffenheit ausgelöst. Der letzte Präsident der Sowjetunion und Friedensnobelpreisträger (1990) war zweimal in Oberösterreich. 2002: Mit Blasmusik und einer Parade des Regauer Schützenvereins wurde er am 14. Mai 2002 in Linz empfangen. Zuerst besuchte er die Raiffeisenlandesbank – der damalige Generaldirektor Ludwig Scharinger hatte ihn nach Linz geholt –, dann folgte ein Empfang bei Landeshauptmann Josef Pühringer, ehe