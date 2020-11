Nichts geschieht durch Zufall, alles ist geplant. Wer tiefer unter die Oberfläche gräbt, wird das erkennen. Die Presse: gesteuert. Die Bevölkerung: ein Spielzeug der Mächtigen. Das Coronavirus: wahrscheinlich inszeniert, aber mit Sicherheit harmlos. Vielleicht aber auch eine gefährliche Biowaffe, künstlich erzeugt in einem Labor, irgendwo in China oder in den USA. Wer weiß das schon so genau?