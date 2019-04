Der „Kreilwirtsbua“ am Arlberg

Der Innviertler Daniel Kreil erhielt diese Woche einen „Rolling Pin“-Award

Daniel Kreil Bild: Privat

Daniel Kreil ist laut dem Gastronomie-Fachjournal Rolling Pin der beste „Food & Beverage-Manager (F&B) des Jahres“. Zur Gala im Falkensteiner Schlosshotel in Velden waren Anfang der Woche auch seine Eltern angereist, um ihrem Sohn die Daumen zu drücken. Es hat sich bezahlt gemacht, den begehrten Award darf Daniel Kreil nach Hause mitnehmen. Sein Zuhause ist aber nicht in Neukirchen, sondern seit 16 Jahren am Arlberg. Dort arbeitet der gebürtige Innviertler im 5-Sterne-Gasthof Post in Lech.



Der „Kreilwirtsbua“ ist quasi mit der Gastronomie aufgewachsen, die Gaststube im Betrieb seiner Eltern war gleichzeitig sein Wohnzimmer. Schon als kleiner Junge unterhielt er die Gäste mit der Ziehharmonika.

Dass es ihn in die Gastronomie verschlägt, war früh klar. Er besuchte die Tourismusschule in Klessheim, arbeitete danach in noblen Gasthäusern in Österreich, der Schweiz, auf Sylt und in den USA. Die gehobene Hotellerie war und ist seins. „Sie liegt mir einfach im Blut“, sagt Daniel Kreil. Pro Jahr betreut er mit 85 Mitarbeitern 25.000 Gäste. Unter seinen Gästen ist auch die Königsfamilie aus Holland, die sich schon seit Jahren im Gasthof Post in Lech wohlfühlt. „Wir versuchen jeden unserer Gäste gleich zu behandeln, egal wer sie sind“, sagt Kreil. Die individuellen Wünsche erkennen und diese zu erfüllen, das sei seine Aufgabe. „Letztendlich wollen die Gäste ja alle nur Urlaub machen“, sagt er. Und am Arlberg, da sei es einfach schön, sagt der Innviertler, der die Berge sehr liebt.

In der Freizeit ist Kreil immer in den Bergen unterwegs, ob auf dem Bike, auf den Skiern oder mit seinem Hund Keanu. Daniel Kreil ist auch in der Bergrettung aktiv, sein Schäferhund hat eine Lawinenausbildung absolviert. Das Innviertler Flachland weiß der frischgebackene Award-Gewinner aber auch sehr zu schätzen.

„Ich bin immer wieder gerne daheim in Neukirchen“, sagt er. Aber für ihn gelte trotzdem: „Heimat ist dort, wo das Herz ist. Und das muss nicht immer ein Ort oder etwas Festes sein.

