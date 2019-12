Er war von Anfang an mittendrin statt nur dabei: Als das Land Oberösterreich und die Stadt Linz 2011 die Creative Region ins Leben riefen, wurde Georg Tremetzberger als erster Mitarbeiter eingestellt. Während seines Studiums an der Wirtschaftsuniversität Wien hatte er zur Situation der Kreativwirtschaft in Österreich recherchiert – und blieb in Oberösterreich hängen.