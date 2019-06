Der kreative Kopf der Bubble Days

Voll Tatendrang hat er sich auch heuer wieder in die Organisation der achten Linzer Bubble Days, die dieses Wochenende im Hafen stattfinden, gestürzt. „Ideen für das Festival gab es von Anfang an viele. Wir wollen den Leuten einfach zeigen, dass es auch etwas anderes abseits der typischen Festivals gibt“, erzählt der 49-Jährige, der gemeinsam mit zwei Kollegen die New Media-Agentur „Imagefx“ führt.

Neumayr, der früher als Grafiker gearbeitet hat, liebt die Abwechslung: „Ich bin ein kreatives Kerlchen, das viel unterwegs ist. Da nehme ich mir immer wieder die eine oder andere Idee mit nach Hause.“ Mitunter auch der Grund, warum das Programm und das Setting der Bubble Days nie ganz gleich sind: „Wir sind alle immer offen für Neues, es steckt viel Begeisterung dahinter.“ Denn allein wäre das alles gar nicht zu schaffen, betont Neumayr: „Ohne meinen Partner Jürgen Lockinger und unser Team würde das alles nicht gehen.“

Auch der Sport spielt im Leben des Linzers eine wichtige Rolle: „Das ist meine Welt, im Winter bin ich als leidenschaftlicher Snowboarder viel in den Bergen unterwegs.“ Begeistern kann er sich auch für das Stand-up-Paddeln im Linzer Hafen und den ungewöhnlichen Ausblick: „Wo kann man sonst seine Stadt von dieser Seite kennenlernen?“

Diese Liebe zu Linz spiegelt sich auch in seiner Arbeit bei den Bubble Days wider: „Es ist toll, wie sich die City und der Hafen weiter entwickelt hat. Da haben wir viel geschafft“, erzählt Neumayr. Die Familie und allen voran seine achtjährige Tochter gibt ihm viel Rückhalt: „Sie ist unser Sonnenschein.“

Nach diesem Wochenende steht jedenfalls erstmal eine Woche Urlaub mit seiner Lebensgefährtin auf dem Programm: „Das machen wir jedes Jahr nach den Bubble Days.“ Am liebsten ist Neumayr übrigens mit seinem California Bus unterwegs: „Ich bin der Typ, der dann einfach mal ins Auto steigt und bis nach Sardinien fährt.“

