Der "Klimanarr", der so gern Straßenkehrer werden wollte

Für den jungen Wolfgang Neumann gab es im Berufsleben nur zwei Optionen: Entweder Straßenkehrer, denn da könne er durchgehend im Freien arbeiten. Oder Bauer, mit allem, was die Landwirtschaft zu bieten hat. Neumann wurde Bauer. Zumindest nebenbei. Denn seine Berufung liegt abseits des schmucken Bauernhofs mit Traunstein-Blick, den er in Neukirchen bei Altmünster betreibt.

Neumann hat sich dem Klimaschutz verschrieben. Er sei ein "Narr", sagt er von sich selbst. Weil er die Hoffnung auf eine Wende noch nicht aufgegeben hat. Und weil er sie – so gut kenne er sich selbst – niemals aufgeben wird.

Begonnen hat alles vor 37 Jahren. Mit einem Vortrag über erneuerbare Energie in Gmunden.

Ein Preis, der um die Welt geht

"Ich bin da drin gesessen und war hellauf begeistert. Ich hab’ gewusst: Das ist es. Das brauchen wir", erinnert sich der 63-Jährige. Viele Mitstreiter fand Neumann damals noch nicht. Und trotzdem entstand aus seiner Euphorie im Jahr 1985 die "Energiesparmesse" – bis heute eine der weltweit größten Messen zum Thema Energieeffizienz. Neumann, damals Mitinhaber der Gmundner Elektrizitätsgesellschaft, hatte aber noch Größeres im Sinn. Und wieder gab ihm ein Vortrag den nötigen Ruck. Mitte der neunziger Jahre auf einer internationalen Energie-Konferenz in Wels.

"Ein Spanier hat über Nachhaltigkeit referiert. Aber so langweilig, dass alle eingeschlafen sind. Dabei war dieses Thema so spannend", sagt Neumann. Er fasste den Entschluss, der Nachhaltigkeit selbst eine Bühne zu geben: Der "Energy Globe Award" war geboren. Eine Auszeichnung für jeden, der energieeffizient und umweltschonend arbeitet.

Der "Energy Globe Award" wurde von Linz aus, wo er 1999 zum ersten Mal verliehen wurde, zum Selbstläufer: Neumann begrüßte die Preisträger in Japan, im Iran, in Ruanda, in Kanada und im Europa-Parlament in Brüssel. Gemeinsam mit Kofi Annan (†2018) oder Michail Gorbatschow. Mittlerweile wird Neumanns Umweltpreis in 187 Ländern verliehen.

Mehr als 25.000 Projekte sind dafür bereits eingereicht worden. Das ist auch der Grund, warum Neumann weiterhin positiv gestimmt ist – obwohl auch der "Energy Globe Award" wirtschaftlich nicht immer auf zwei gesunden Beinen gestanden ist: "Bei 25.000 Projekten ist für jedes Umweltproblem eine Lösung da. Wir müssen sie nur noch umsetzen. Darum mache ich weiter."

Neumann, der stolzer Vater von fünf Töchtern ist, freut sich über den aktuellen Stellenwert des Klimaschutzes in der Gesellschaft: "Fridays for Future ist ein guter Weckruf. Noch besser wäre es aber, nicht zu streiken, sondern an konkreten Projekten für den Klimaschutz zu arbeiten."

Neumann selbst arbeitet derzeit an "einer Art Facebook für Nachhaltigkeit". Bevor dieses Projekt im Mai 2020 präsentiert wird, feiert er noch Geburtstag: den zwanzigsten. Denn heute wird in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands, zum 20. Mal der "Energy Globe Award" verliehen.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at