Der Kampf gegen die Armut fordert auch das Rote Kreuz

1,5 Millionen – das ist jene Anzahl an Menschen, die derzeit österreichweit akut von Armut betroffen sind. Auch beim Roten Kreuz Oberösterreich wurde die Armutsbekämpfung im Jahr 2022 ein immer wesentlicherer Teil der Arbeit, die mehr als 23.000 freiwillige Mitarbeiter tagtäglich leisten. "Wir betreiben in Oberösterreich 23 Rotkreuz-Märkte und versuchen, jenen, die dort einkaufen, das Selbstwertgefühl zurückzugeben. Viele befinden sich in einer Notsituation und bekommen in den Rotkreuz-Märkten das Gefühl, sich doch noch etwas leisten zu können", sagt Walter Aichinger, Präsident vom Roten Kreuz Oberösterreich.

Zu den 2,9 Millionen geleisteten Stunden der Ehrenamtlichen zählen nicht nur die zahlreichen Einsätze im Rettungs- und Krankentransport – 606.664 wurden 2022 verzeichnet. "Was oft nicht gesehen wird: Besonders im Bildungsbereich leisten unsere Freiwilligen einen wesentlichen Beitrag für mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft", sagt Aichinger und verweist dabei auf die erste Rotkreuz-Lerninsel, die 2022 in Traun eröffnet wurde, und die rund 400 Lern- und Lesecoachings die im ganzen Land organisiert wurden.

Unbeschreibbarer Wert

Von "Essen auf Rädern", Erste-Hilfe-Kursen bis hin zur mobilen Pflege: "Wir versuchen uns breit aufzustellen und die gesamte Bevölkerung zu unterstützen", sagt auch Erich Haneschläger, Landesgeschäftsleiter des Roten Kreuzes.

Wie viel dieser Einsatz wert ist, ließe sich laut Aichinger kaum in Zahlen fassen. "Wir versuchen zwar eine Bilanz zu ziehen und die vielen geleisteten Stunden zusammenzuzählen. Letztendlich ist aber etwa ein Besuch, ein nettes Gespräch oder ein kurzer Spaziergang für die Betroffenen viel mehr wert, als das in Zahlen jemals ausgedrückt werden könnte."

