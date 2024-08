„Der jüngste Tag, wenn Allah sehr zornig sein wird“

Der islamistische Hassprediger in dem TikTok-Video, das als Beweismittel im Linzer Schwurgerichtssaal gezeigt wird, redet sich in Rage, bis er brüllt: es gehe um den "jüngsten Tag der Abrechnung, wenn Allah sehr zornig sein wird". Doch das „Höllenfeuer“ sei nicht, wie es die „heidnischen Christen“ glauben unter der Erde; es werde von oben kommen und „die Ungläubigen rösten, braten, grillen, vernichten!“ In das Video hineingeschnitten wurde das Standbild einer