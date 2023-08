Der inhaftierte Florian O. will nicht mehr, dass die Leute für ihn demonstrieren

Der gesuchte Florian O. geriet in Ansfelden in eine Polizeikontrolle. Im Auto war die Leiche seiner an Krebs gestorbenen Frau.

Wie berichtet war der inzwischen 39-Jährige, der unter anderem wegen NS-Wiederbetätigung angeklagt ist, untergetaucht. Vor etwa zwei Wochen geriet der Gesuchte in Ansfelden in eine Polizeikontrolle. In seinem Auto befand sich die Leiche seiner Ehefrau. Die Frau und Mutter dreier Kinder (5,11 und 15 Jahre) war an einem nicht behandelten Brustkrebsleiden gestorben. Florian O. wurde verhaftet.

Seither haben seine Mitstreiter in Linz für die Entlassung des Häftlings demonstriert, auch vor dem Gebäude des Linzer Landesgerichts und der Justizanstalt.

"Mein Mandant will nicht mehr, dass die Leute für ihn demonstrieren, insbesondere nicht vor dem Gericht", sagt Rechtsanwalt Manfred Arthofer, der die Verteidigung des 39-Jährigen übernommen hat. "Er vertraut auf den Rechtstaat." Florian O. sei es nie darum gegangen, NS-Gedankengut zu verherrlichen oder zu verbreiten, beteuert sein Anwalt. Alle Demos in der Corona-Zeit seien von O. rechtmäßig angemeldet worden, doch jetzt sei die "Zeit gekommen, die Gräben zuzuschütten. Er will nur noch ein guter Vater für seine Kinder sein."

