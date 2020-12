Kommenden Sonntag, am Nikolaustag, feiert Werner Binder seinen 100. Geburtstag im vertrauten Umfeld im Seniorenzentrum Liebigstraße. Dass dies möglich ist, verdankt er der guten Betreuung am Kepler Universitätsklinikum. Am 29. Oktober war er mit Lungenentzündung in die Klinik für Lungenheilkunde eingeliefert worden. Doch tags darauf stellte sich heraus: Er war mit dem Coronavirus infiziert. Nach intensiver Antibiotika-Behandlung wurde er am 12. November zur weiteren Genesung in den Neuromed