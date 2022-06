Der Hüter des Schiederweihers: Carl Herzog von Württemberg ist tot

Das Haus Württemberg trauert um Carl Herzog von Württemberg, der am Dienstag, 7. Juni, in den frühen Morgenstunden im 86. Lebensjahr in Ravensburg verstorben ist. Er "starb nach lang erduldeter Krankheit im Kreis seiner Familie", wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Er hinterlässt seine Gemahlin, Diane Herzogin von Württemberg, fünf Kinder, 16 Enkelkinder und ein Urenkelkind. Auch hinterlässt er zwei Schwestern seiner einst sechs Geschwister.

Die Familie Herzog von Württemberg ist seit dem Jahre 1875 in Hinterstoder ansässig. Der Herzog von Württembergische Forst- und Jagdbetrieb erstreckt sich vom Schiederweiher bis zur Spitzmauer (2446) und zum Großen Priel (2515 Meter), für den Herzog Carl 2008 das riesige rote Gipfelkreuz mitfinanzierte.

Der Große Priel erhielt 2008 sein neues Gipfelkreuz. Kostenpunkt: rund 70.000 Euro.

Stark mit dem Stodertal verwurzelt

Seit 2006 war Herzog Carl Ehrenbürger der Gemeinde Hinterstoder und seit 2016 Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich. Zwar trat er selten in der Öffentlichkeit auf, galt aber als stark mit dem Stodertal verwurzelt und Gönner der Region.

So setzte er sich im Vorjahr mit Vehemenz gegen die Pläne eines Luxus-Camping-Platzes auf dem Areal der abgebrannten Peham-Villa bei der Polsterlucke ein. In einem offenen Brief ließ er damals wissen, er wolle die gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfe ausschöpfen, um "dieses für das Stodertal schädliche Projekt" zu verhindern. "Der Schiederweiher wurde nicht zufällig zum schönsten Platz Österreichs gewählt, sondern weil er von mir wie ein Augapfel gehütet wurde", so der Herzog höchstpersönlich.

Enkelsohn wird Nachfolger

Geboren wurde er am 1. August 1936 in Friedrichshafen. Er war Sohn von Herzog Philipp von Württemberg und Herzogin Rosa, geborene Erzherzogin von Österreich. Nach dem Abitur in Riedlingen studierte er Jura an der Eberhard Karls Universität Tübingen und trat 1959 in die Hofkammer des Hauses Württemberg, die private Vermögensverwaltung des Hauses, ein.

Im Juli 1960 vermählte er sich mit Prinzessin Diane von Frankreich, Tochter von Graf Henri von Paris. Das Paar hatte sechs Kinder Herzog Friedrich (1961-2018), Herzogin Mathilde, Fürstin von Waldburg-Zeil (*1962), Herzog Eberhard (*1963), Herzog Philipp (*1964), Herzog Michael (*1965) und Herzogin Eleonore Fleur, Gräfin Goëss (*1977). Seit 1975 war er Chef des Hauses Württemberg. Nachfolger als Chef des Hauses ist nun Enkelsohn Herzog Wilhelm (*1994).