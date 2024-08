Der Hochsommer verabschiedet sich mit viel Sonnenschein

In Oberösterreich scheint wenige Wochen vor dem Ende warmen Jahreszeit noch einmal kräftig die Sonne. "Der Hochsommer kommt noch einmal zurück und verabschiedet sich mit sonnigem Wetter", sagt Christian Resch, Meteorologe bei der Geosphere Austria, im Gespräch mit den OÖN.

Am heutigen Mittwoch und morgen, Donnerstag, sind laut aktueller Prognose noch vereinzelte Gewitter möglich. "Im südlichen Bergland oder im Mühlviertel ist stellenweise mit kurzen Schauern zu rechnen", so Resch. Am Freitag bleibt es dann aber voraussichtlich im ganzen Bundesland trocken. Auch am kommenden Wochenende ist laut dem Experten mit stabilem Sommerwetter zu rechnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Leihomas dringend gesucht

Im Flachland, besonders im Innviertel und Hausruckviertel sowie in den Städten Wels und Linz, klettern die Temperaturen am Donnerstag noch einmal auf 32 bis 33 Grad. "Zum Wochenende hin wird es wieder ein bisschen kühler mit Temperaturen um die 30 Grad", sagt der Meteorologe. Die leichte Abkühlung bringt der Ostwind mit sich, der mit maximal 40 km/h hauptsächlich über das Mühlviertel und den Donauraum weht.

"Heute könnte in den Morgenstunden der Nebel am Alpenrand noch etwas lästig sein", sagt Resch. Doch auch das bessere sich im Laufe der Woche.

Überdurchschnittlich warm

"So schön es auch ist, dass es Ende August noch 30 Grad hat – damit sind wir schon deutlich über dem langjährigen Mittel", so der Experte der Geosphere Austria. Bis zu zehn Grad mehr als sonst um diese Jahreszeit werden in den kommenden Tagen in Oberösterreich erwartet. "In Linz hat es am 31. August normalerweise 22,9 Grad. Da sind wir heuer um mindestens sechs bis sieben Grad drüber", sagt Resch.

Auch in Ried werden am Samstag Temperaturen nahe der 30- Grad-Marke prognostiziert. Dort liege laut dem Meteorologen der langjährige Mittelwert bei 21,4 Grad.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Regionales Lena Gattringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.