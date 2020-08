Der Hochsommer sagt jetzt langsam "Adieu"

Es bleibt zwar auch in der kommenden Woche noch sommerlich, aber mit der großen Hitze scheint es vorbei zu sein.

Heute, Montag, scheint meist die Sonne, wobei die Sonnenstrahlen durch hohe Wolkenfelder gedämpft werden können. Im südlichen Bergland halten sich mehr Wolken, die die Sonne nur zeitweise durchscheinen lassen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag bis zu 24 Grad.

Auch am Dienstag verdunkeln nur einzelne Wolkenfelder bei Höchsttemperaturen von 25 Grad den Sonnenschein. Der Mittwoch wird mit bis zu 27 Grad der wärmste Tag der Woche. Im Laufe des Tages kommt stürmischer Westwind mit Spitzen von bis 60km/h auf. Am Donnerstag wird es wechselhaft, immer öfter verdunkeln Wolken die Sonne. Am Freitag kommt es zu ersten Schauern, auch vereinzelte Gewitter sind möglich.

"Eine Kaltfront aus Nordwesten bringt am kommenden Wochenende deutliche Abkühlung nach Österreich", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Spürbare Abkühlung

Die Folgen dieser Kaltfront werden deutlich spürbar sein. Am Samstag sinken die Tageshöchsttemperaturen auf 19 Grad. Am Sonntag auf 18 Grad. Begleitet wird der Temperatursturz von Regenschauern.

Ob der Sommer nach diesem Einbruch noch einmal ein Comeback schaffen wird, ist ungewiss: "Im Durchschnitt erleben wir alle drei Jahre im September Hitzeperioden mit mehr als 30 Grad", sagt Haslhofer.

Damit es zu solch einer herbstlichen Hitzewelle kommen kann, bedarf es aber einer speziellen Wetterlage: "Die Sonneneinstrahlung allein reicht dann in Österreich für derart hohe Temperaturen nicht mehr aus", erläutert Haslhofer. Nur wenn warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum nach Österreich gedrückt werden, könne es zu einer September-Hitzewelle kommen, sagt der Meteorologe.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass der heurige August deutlich zu warm war. Laut den Daten der ZAMG lag die Durchschnittstemperatur etwa zwei Grad über dem langjährigen Mittel.

Vorschau

Bis zum Wochenende bleibt es sommerlich. Am Freitagabend bringt eine Kaltfront aus Nordwest einen Temperatursturz mit sich. Am Samstag und Sonntag wird es regnerisch. Die Höchsttemperaturen werden die 20-Grad-Marke nicht mehr erreichen.

