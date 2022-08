Der Herbst zieht langsam ins Land

Dass der Sommer sich seinem Ende zuneigt, macht sich jetzt auch beim Wetter bemerkbar: Einen Tag vor dem meteorologischen Jahreszeitenwechsel am 1. September wird es in Oberösterreich am Mittwoch bereits kräftig herbsteln. In großen Teilen des Landes ist dann mit starken Regenfällen zu rechnen.

Davor fällt der Wochenbeginn aber noch einmal freundlich aus: Relativ rasch vertreibt die Sonne am Montagvormittag letzte Quellwolken, sodass es spätestens am Nachmittag überall trocken und warm ist. Nur über dem südlichen Bergland bleiben vereinzelt Quellwolken hängen. „Man müsste aber wirklich Pech haben, um in einen Schauer zu geraten – Niederschlag wird es nur sehr punktuell geben“, sagt Meteorologin Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Mit 28 Grad ist also in der vorletzten Ferienwoche noch einmal Badewetter angesagt, das auch am Dienstag anhalten wird.

Erneut ist nur in Teilen des Berglandes mit Regen zu rechnen, sonst bleibt es trocken. „Diese Temperaturen sollte man auf jeden Fallfür einen Badeausflug ausnutzen“, sagt Meteorologin Hofer.

Das ändert sich am Mittwoch gründlich. Eine dichte Wolkendecke zieht auf und bringt fast überall in Oberösterreich kräftige Regenfälle. „Stürmische Verhältnisse wird es nicht geben, es regnet aber alles kräftig ein“, sagt Hofer.

Obwohl am Donnerstag – also am tatsächlichen meteorologischen Herbstbeginn – die Sonne vielerorts die Wolken verdrängt und es weitestgehend trocken bleibt, steigen die Temperaturen die restliche Woche nicht mehr über 25 Grad.

Verregnete Wochenenden

Nach einem wechselhaften Freitag wird das Wochenende erneut regnerisch – ein Muster, das vertraut erscheint. Wie schon seit einigen Wochen war es auch vergangenes Wochenende trüb, am Sonntag fielen bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. „Derzeit könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Wetter sich jeden Samstag verschlechtert. Die Wetterlagen wechseln bei uns im Schnitt alle drei bis vier Tage – derzeit fällt in diesem Rhythmus das Schlechtwetter immer auf Wochenenden. Das ist einfach Pech“, sagt Hofer.