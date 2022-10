Der gute Rat der Freiwilligen ist unbezahlbar

Walter Aichinger blieb hartnäckig. Am 23. Juni dieses Jahres hatte der Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich beim Runden Tisch zum Freiwilligen-Manifest in den Promenaden Galerien einen „selbstorganisierten Freiwilligenrat, der vom Land unterstützt wird“, gefordert. Seit Mittwochabend ist er für die kommenden zwei Jahre dessen Vorsitzender.

Vertreter von Bergrettung, Samariterbund, Rotem Kreuz, des Zivilschutzverbandes, der Wasser- und Höhlenrettung und der Feuerwehr kamen in der Linzer Körnerstraße zusammen, um ihre Kräfte für die Zukunft zu bündeln. Die offizielle Gründung begleitete auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Denn er war es, der im Sommer angekündigt hatte, viele Punkte aus dem Manifest, das die Freiwilligen-Organisationen gemeinsam mit den OÖN formuliert hatten, umzusetzen.

Konkrete Ergebnisse gibt es bereits: Ab November wird eine Servicestelle für das Ehrenamt beim Land Oberösterreich besetzt sein, der oder die Verantwortliche wird zukünftig auch am Freiwilligenrat teilnehmen. Im ersten Halbjahr 2023 wird ein Freiwilligenbericht für Oberösterreich veranlasst und der Ehrenamtstag, der kommendes Jahr wieder in Linz stattfinden wird, wird durch vier regionale Ehrenamtstage in den Bezirken erweitert.

Waldbrände und Förderungen

Bei der Unterstützung von Unternehmen, die ehrenamtlichen Mitarbeitern aufgeschlossen gegenüberstehen, sei das Land bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Wirtschaftskammer.

Bei diesem Punkt hakte Aichinger ein: „Eine normale Auszeichnung ist wahrscheinlich wenig förderlich. Da muss man sich gemeinsam mit der Wirtschaft Gedanken machen, was wirklich zielführend ist“, sagt er. Auch der Freiwilligenbericht soll vor Erstellung noch einmal mit dem neu gegründeten Rat besprochen werden. Zweimal im Jahr soll der Rat nun tagen, eines der Hauptthemen werden Struktur und Verwaltung im Freiwilligenwesen sein.

Beim Gründungstermin gab es aber auch bereits sehr konkrete Anliegen der Freiwilligen. Denn für Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung, gibt es derzeit ein Déjà-vu: Im vergangenen Jahr blieb die Bergrettung bei Waldbrand-Großeinsätzen im Höllengebirge auf den Einsatzkosten sitzen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) verweigerte eine Entschädigung, das Land sprang ein. „Jetzt stehen wir wieder vor der Tatsache, dass wir zwei Waldbrände in Ebensee und Grünau verrechnen müssen. Das Landwirtschaftsministerium fühlt sich nicht zuständig, jetzt werden wir uns wahrscheinlich wieder vor dem OGH treffen. Da muss auf jeden Fall etwas angepasst werden“, sagt er.

Auch Gerald Bergers Stirn zieren derzeit Sorgenfalten. Die Förderungen der Wasserrettung, deren Leiter er ist, werden derzeit vom Land geprüft. „Wir haben in 23 Ortsstellen natürlich finanzielle Reserven. Vieles davon sind Spenden. Jetzt wurde uns gesagt, dass es sein kann, dass die Förderung anders ausfällt, wenn wir eh solche Summen haben. Das ist nicht besonders motivierend.“ Ein Thema, das den Rat auch bei der nächsten Sitzung beschäftigen könnte.