"Wir sind endlich wieder in der realen Welt angekommen", sagt Gastronom und Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger. Seit der Wiedereröffnung der Gastronomie am 19. Mai herrscht Aufbruchsstimmung in der Branche. "Es sind alle Wirte froh, dass sie endlich wieder ein Leben in der Stube haben", sagt er. Ganz so belebt wie vor dem Lockdown sind die Gaststuben zwar noch nicht, aber nach den Monaten der Zwangspause überwiegt jetzt die Zuversicht.