Der große Tag des "Mr. Beam": Zeilinger erhält Nobelpreis

Etliche Jahre wurde über das Szenario spekuliert, heute, am späten Nachmittag, ist es so weit: Der in Ried im Innkreis geborene Quantenphysiker Anton Zeilinger (77) nimmt den Physik-Nobelpreis im Stockholmer Konzerthaus entgegen. Nach 49 Jahren geht die renommierteste Auszeichnung in der Wissenschaftswelt wieder an einen Österreicher – Konrad Lorenz erhielt die Medizin-Auszeichnung 1973.