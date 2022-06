Der große Lebenstraum von Martin Siegl endete in den Lechtaler Alpen

ANSFELDEN. Fünf Jahre noch, dann hätte Martin Siegl sein Lebenswerk vermutlich vollendet. 62 Jahre alt wäre der gelernte Zimmerer aus Haid bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) dann gewesen. Und er wäre auf allen Gipfeln Österreichs gestanden – zumindest nach seiner eigenen Definition. "Ein Berg gilt bei mir erst ab 999 Metern Höhe als Berg. Zudem müssen zwischen zwei benachbarten Gipfeln zumindest 60 Höhenmeter zu absolvieren sein, dass ich sie auf meine Liste setze", sagte Siegl im Gespräch mit den OÖN. Das war im August 2017. Doch sein Lebenstraum endete viel zu früh.

Am 18. Oktober vergangenen Jahres war der Alpinist vom Fernpass bei Nassereith (Bezirk Imst) zu einer Gratüberschreitung in den Lechtaler Alpen aufgebrochen – und nie zurückgekehrt. Am Vortag hatte er sich am Loreakopf (2471 Meter) wegen der Schneelage noch für einen Rückzug entschieden. Am Tag darauf dürfte er die teils schwierige Kletterei über mehrere Gipfel dann aber doch gewagt haben. Wie gestern berichtet, blieben zahlreiche Suchaktionen von Bergrettung und Alpinpolizei ohne Erfolg. Doch einer gab dennoch nie auf: der 49-jährige Bruder von Siegl. Mehrfach kehrte er in die Lechtaler Alpen zurück und machte sich auf die Suche nach dem Vermissten. Wie auch am vergangenen Wochenende.

Mehr als 10.000 Gipfel

Der Samstag brachte schließlich traurige Gewissheit: Auf einem Steinmandl im Bereich des Mittleren Kreuzjochs (2321 Meter) fand er den Fotoapparat seines Bruders. Dieser war fast acht Monate lang der Witterung ausgesetzt, brachte aber den entscheidenden Hinweis: Das letzte Foto von Siegl war ein Selbstauslöserbild. Mit diesen Fotos hatte der 57-Jährige seine erreichten Gipfel stets penibel dokumentiert. Bei seinem letzten Foto dürfte der erfahrene Alpinist den Halt verloren haben und mehr als 100 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte den Leichnam von Siegl lokalisieren und mittels Tau bergen. Der Staatsanwalt ordnete eine gerichtliche Obduktion an.

Martin Siegl, Mitglied des Linzer Alpenvereins, war trotz seiner alpinistischen Erfolge stets bescheiden geblieben. Kein Internetauftritt, keine Vorträge, keine veröffentlichten Fotos. Bis zu seinem Tod war er auf mehr als 10.000 Gipfeln gestanden. Nicht alle wurden seiner Definition gerecht. Immer wieder begann er sein Projekt von vorne, schärfte nach und dokumentierte eifrig.

Siegl war oft alleine unterwegs, Kletterei bis zum sechsten Schwierigkeitsgrad war für den Ansfeldner dabei kein unüberwindbares Hindernis. Für seinen Lebenstraum hatte er seinen Vollzeitjob aufgegeben und mit Arbeit an der Geringfügigkeitsgrenze vorliebgenommen. "Das reicht mir zum Leben. Damit komme ich aus", hatte er 2017 gesagt. Sein Ehrgeiz und seine Leidenschaft werden vielen in Erinnerung bleiben. (geg)