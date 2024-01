Der große Baustellen-Überblick: Wo es 2024 eng werden könnte

Etliche Millionen Euro werden auch heuer wieder in Erhalt oder Ausbau von Verkehrswegen in Oberösterreich investiert. Alleine Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag rechnet nach 225 Millionen Euro im vergangenen Jahr mit heuer 276 Millionen Euro, die in Projekte rund um die derzeit 320 Kilometer in ihrem Verantwortungsbereich fließen. Als Großprojekt läuft nach wie vor der Westring - die vierte Linzer Donaubrücke soll laut Plan heuer fertig werden.