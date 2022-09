Der große Austausch: Wie ist die Fichte zu ersetzen?

Lange Zeit war die Fichte ein "Wunderbaum" in Oberösterreich und ganz Mitteleuropa. Aufgrund der gemäßigten Temperaturen und reichhaltiger Regenfälle gedieh der ursprünglich in kühlen Klimazonen oder Gebirgsregionen beheimatete Nadelbaum flächendeckend. Zudem war er wegen des raschen Wachstums und der guten Holzqualität wirtschaftlich hoch attraktiv. Kein Wunder also, dass Forstwirte im vergangenen Jahrhundert verstärkt Fichten pflanzten.