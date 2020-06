Sie haben die Rollen getauscht. Der launische April, der stets tut, was er will. Und der blühende Mai, der mit zahlreichen Sonnenstunden und milden Temperaturen als Wonnemonat gilt. Denn während der April in Oberösterreich dieses Jahr durchschnittlich um 2,5 Grad zu warm ausfiel, blieb der Mai um 1,4 Grad unter dem vieljährigen Mittel. Er ist damit der erste relativ kühle Monat seit einem Jahr. Auch 2019 war der Mai der einzige von zwölf Monaten, der zu kühl ausgefallen war.