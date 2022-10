Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang kam es – wie berichtet – am Dienstagnachmittag in Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung). Der 70-jährige Peter K. war mit seinem E-Bike unterwegs. Als er zum Bahnübergang Niederottensheim kam, überquerte er diesen trotz des roten Lichtsignals. Dabei wurde der Ottensheimer von einem Anhängerwagen, der von einem Triebfahrzeug geschoben wurde, erfasst und überrollt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 70-Jährige war nicht nur in Ottensheim, sondern auch im Bezirk beim Roten Kreuz engagiert gewesen. "Nicht nur die Ortsstelle, auch der ganze Bezirk steht unter Schock", sagt Peter Haslinger, Bezirksrettungskommandant von Urfahr-Umgebung.

Trug Rotes Kreuz im Herzen

"Unser Kollege war seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Ortsstelle." K. habe den Slogan "Aus Liebe zum Menschen" gelebt. Wenn ein Kollege krank wurde, habe er den Dienst übernommen. Und auch so sei er sehr aktiv gewesen: Es seien keine zwei Tage vergangen, in denen er keinen Dienst gemacht hatte. Er sei ein "integrativer, höchst wertgeschätzter und immer gut gelaunter Kollege" gewesen. "Er hatte einen tiefen freundschaftlichen Kontakt zu jedem und für alle ein offenes Ohr."

Die Kollegen des Unfallopfers werden nun von einem etablierten SvE-Team (Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen) betreut, um den Verlust zu verarbeiten.

Einsatz wegen Schaulustigen

Auch die Freiwillige Feuerwehr Ottensheim musste ausrücken: "Wir sind nur zum Einsatz gerufen worden, um einen Sichtschutz zu machen", sagt Kommandant Josef Amtmann. Schaulustige verursachten an der Unglücksstelle einen Stau. Für Einsatzkräfte bedeutete dies zusätzliche Arbeit.