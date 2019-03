Der Frühling legt für vier Tage eine kurze Pause ein

LINZ. Dienstag bringt Schnee bis ins Tal – nächstes Hoch ab Freitag.

Der Frühling zeigte sich am Wochenende von seiner schönsten Seite. Ab heute ist damit aber wieder Schluss. Bild: APA

Nach einem sonnig-warmen Frühlingswochenende wie aus dem Bilderbuch bringt die neue Woche eine deutliche Wendung: Kalte Luft aus dem Norden strömt über unser Land und beschert uns mindestens bis zur Wochenmitte kühleres, nasses und besonders windiges Wetter.

Nur noch halb so warm

Der heutige Montag startet bereits mit Regen. Am Nachmittag kommt dann heftiger, böiger Wind dazu, der vor allem im Nordosten mit Spitzen von 60 km/h über die Landschaft fegt. Mit Tageshöchstwerten von 8 bis 11 Grad wird es nun nur noch halb so warm wie am gestrigen Sonntag sein. In der Nacht auf Dienstag wird es kurzfristig wieder winterlich. Auch untertags kann es immer wieder einmal kurz schneien. Auf eine Schneeballschlacht können sich die Winterliebhaber unter uns aber dennoch nicht freuen. "Der Schnee wird nicht liegen bleiben, da die Böden bereits zu warm sind", kündigte Claudia Redl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gestern an.

Es bläst weiterhin kalter Nordwestwind, der die Temperaturen noch weiter nach unten treibt und uns den kühlsten Tag der Woche beschert: Die Maximalwerte sinken auf bescheidene 5 bis 8 Grad, sagte Redl.

Zur Wochenmitte ist das Tief beinahe schon wieder überwunden. Die Regenschauer ziehen am späten Vormittag langsam wieder ab, nur der lebhafte Westwind zeigt sich auch am Mittwoch noch hartnäckig und lässt das Thermometer weiterhin im einstelligen Bereich verharren.

Nächstes Hoch am Freitag

Sonnig beginnt der Donnerstag und bietet somit einen Vorgeschmack auf die restliche Woche: "Über dem Atlantik wartet bereits das nächste Hoch", kündigt die ZAMG-Meteorologin für den Freitag mit Höchstwerten von 13 Grad wieder eine deutlich mildere Wetterlage als zuletzt an.

Somit stehen aus derzeitiger Sicht die Chancen sehr gut, dass das kommende Wochenende so beginnt, wie das vergangene geendet hat. (nieg)

Vorschau: Nach einem Frühlingswochenende steht uns nun eine ungemütliche Woche mit Regen und zum Teil heftigem Wind mit Spitzen bis 60 km/h bevor. Auch das Thermometer zeigt bis Mittwoch nur Werte im einstelligen Bereich, danach geht es langsam wieder bergauf.

