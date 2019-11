Der frische Wind der Linzer Innenstadt

Die Geschichte begann vor 148 Jahren. Damals, am 6. August 1871, eröffnete Anton Baumgartner, Sohn eines Bäckermeisters, sein eigenes Stoffgeschäft am Linzer Hauptplatz. 25 Jahre später übersiedelte Baumgartner, mittlerweile erfolgreicher Geschäftsmann, an die Landstraße. Dorthin, wo sein Urururenkel Matthias noch heute hinter der Kassa steht.

Seit vergangenem Mittwoch ist der Geschäftsführer um eine Funktion reicher: Matthias Wied-Baumgartner wurde zum neuen Obmann des Linzer City Rings, der als unabhängiger Werbe- und Marketingverein für die Betriebe der Linzer Innenstadt fungiert, gewählt.

Dort ist der 55-Jährige kein Unbekannter: Seit sieben Jahren ist er im Vorstand als Stellvertreter aktiv und tauschte nun mit Obmann Werner Prödl die Rollen. Wied-Baumgartner, glücklich verheiratet und Vater dreier Söhne, will frischen Wind in die Linzer Einkaufsstraße bringen: „Es geht mir vorrangig darum das ,Wir-Gefühl‘ im City Ring zu stärken. Die Kaufleute in der Linzer Innenstadt müssen zusammenhalten, um gegen das Internet anzukommen“, sagt er.

Den Ausschuss des City Rings will Wied-Baumgartner neu formieren. Es sei ihm wichtig, mehr aktive Geschäftsleute in die Gemeinschaft zu integrieren. „Ich will hören, was die Basis sagt. Nur so können wir Probleme schnell und effektiv lösen.“

Eine Lösung strebe er auch in der Parkplatz-Problematik an. „Nicht jeder Kunde will in der Innenstadt handyparken. Mehr Parkscheinautomaten, die auch mit den Parkmünzen des City Rings kompatibel sind, wären wünschenswert“, sagt der 55-Jährige. Er wolle deswegen die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Tourismusverband und City Ring intensivieren.

Auf Wied-Baumgartner kommt viel Arbeit zu. Arbeit, die er sich durch Gespräche mit den Kaufleuten in der Stadt erleichtern will. Die Freizeit, die ihm bleibt, verbringt Matthias Wied-Baumgartner an der frischen Luft. Beim Skifahren mit seiner Frau Sabine – oder auf der Jagd.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at