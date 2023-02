Der Februar verkleidet sich an den Faschingstagen als April

Die Geschichte wiederholt sich. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 17. Februar 2022, war in Weyer (Bezirk Steyr-Land) etwas ungewöhnlich. So ungewöhnlich wie nirgendwo anders in Oberösterreich: 17,5 Grad zeigte das Thermometer an. Plus, wohlgemerkt. Ein Rekordwert für den Monat Februar im Land.

369 Tage später, am Faschingsdienstag 2023, hat der Februar wieder Narrenfreiheit: Ein strahlend sonniger Tag mit nur wenigen Wolken am Himmel, lebhafter Westwind und Temperaturen von mehr als 15 Grad kündigen sich an. "Wir sind in dieser Woche auf dem Niveau von April unterwegs", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Damit sind nicht nur die Temperaturen gemeint.

Kaltfront am Wochenende

Denn der heutige Montag beginnt noch wechselhaft, im Mühlviertel halten sich bis in die Mittagsstunden Wolken, die der Westwind mit Spitzen von bis zu 50 Stundenkilometern weitertreibt. Nieselregen ist nicht ausgeschlossen. Für Oberösterreichs Skigebiete gab es noch in der Nacht auf heute gute Nachrichten: Die Schneefallgrenze sank zwischenzeitlich auf 1000 Meter Seehöhe. Die schlechte Nachricht: Das war’s vorerst. Nach dem sonnigen Faschingsdienstag mischt sich zu Himmelblau zwar etwas mehr Wolkenweiß, einen freundlichen Eindruck macht der Februar aber weiterhin. Die Temperaturen sinken erst am Donnerstag, bleiben aber auf hohem Niveau. Bei zwölf Grad kann es vor allem im Innviertel und im Salzkammergut etwas regnen, die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch. Das Ende der Woche ist noch nicht das Ende der milden Wetterphase: Auch am Freitag erreichen die Temperaturen mehr als zehn Grad, Regenschauer sind nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel, bleiben aber immer im erträglichen Bereich.

Was für die Faschingsfeierlichkeiten bereits am Mittwoch gilt, wenn in Ebensee die leeren Geldtaschen im Traunsee gewaschen werden, trifft schließlich am Samstag auf das Wettergeschehen zu: Schluss mit lustig. Eine Kaltfront lässt die Temperaturen zwar nicht in den Keller, aber zumindest auf Februarniveau sinken. Fünf bis acht Grad, Regen in den Tälern und Schneeschauer in den Bergen sind zu erwarten.

