Der fast geheime Mühlviertel-Trip des FC Liverpool

"Wäre ich nicht Abonnent der OÖN, hätte ich erst gar nicht gewusst, dass der FC Liverpool in Bad Leonfelden übernachtet", sagt der Bürgermeister der Kurstadt, Thomas Wolfesberger, in die OÖN-TV-Kamera. Tatsächlich war der Unterkunftsort der Fußballstars ein gut gehütetes Geheimnis. Nichts deutete gestern darauf hin, dass ein Fußballklub mit Weltniveau in dem beschaulichen Städtchen seine Zelte aufgeschlagen hat.