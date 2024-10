Der ewige Streit ums Handy: Was eine Familienpsychologin rät

Ständig am Smartphone? Die Mediennutzung ist in fast jeder Familie ein Streitthema.

Welche Mutter und welcher Vater kennt das nicht? Das Kind quengelt lauthals in der Straßenbahn, weil es am Smartphone spielen will. Oder der 14-Jährige, der sein Telefon auch beim gemeinsamen Abendessen nicht aus dem Blick lässt. Wie reagiert man richtig? "Konflikte rund um die Mediennutzung sind ein häufiges Thema in Familien.