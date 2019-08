Der Europameister des Sensenmähens: "Ich sehe mich als Landschaftspfleger"

"Ich gehe nicht davon aus, dass ich gewinne, unter die ersten zehn möchte ich aber kommen, alles andere ist Zugabe." So bescheiden gibt sich der Junglandwirt und gelernte Tischler Bernhard Selinger aus Offenhausen (Bez. Wels-Land) kurz vor der Europameisterschaft im Sensenmähen. Sie findet am Donnerstag, dem Marienfeiertag, in der Gemeinde St. Florian/Inn (Bez. Schärding) statt. Veranstalter sind die Landjugend Taufkirchen an der Pram und die Landjugend Diersbach gemeinsam mit der Landjugend Österreich.

100 Quadratmeter Wiese müssen die Bewerber mähen: Der 29-Jährige benötigte bei der EM vor zwei Jahren in der Schweiz dafür nur zwei Minuten und 13 Sekunden – das bedeutete für ihn den Sieg. Übermorgen tritt der Titelverteidiger gegen 70 Konkurrenten aus neun Nationen an.

Der Junggeselle vom Paschl-Hof gibt sich gelassen: "Erzwingen kannst ohnehin nichts." Dennoch: Bei seinem Hobby überlässt er nichts dem Zufall. Wöchentlich bis zu vier Stunden trainiert er Kraft und Ausdauer – fast das ganze Jahr hindurch. Und das aus gutem Grund: "In den gut zwei Minuten des Bewerbes ist jeder Muskel voll aktiv. Ich habe in meinem Seilzug-Fitnessgerät zu Hause einen Sensen-Worb (das Holzgestell, Anm.) eingespannt und übe so die Bewegung." Ohne Muskelaufbau würde das sportliche Mähen enorme Kreuzschmerzen verursachen.

Seit Anfang Mai trainiert Selinger in der Natur, in den vergangenen Wochen griff er bis zu sechs Mal pro Woche zur Sense.

Ein ganz individuelles Gerät

Sein Arbeitsgerät hat es in sich: "Ich habe mir jahrelang bei den Bewerben viele Sensen angesehen und dann selbst zu tüfteln begonnen", erinnert sich der Offenhausner, dessen Sense eine Schnittfäche von 135 Zentimetern hat. "Das Holzgestell habe ich mit Carbon verstärkt, das Sensenblatt oft erwärmt, gedreht und geklappt: Nun ist es so konstruiert, dass ich die Sense nur noch führen muss, es geht fast automatisiert." Vor jedem Einsatz wird die Sense gewetzt, nach jeder fünften Verwendung auch gedengelt.

Greift der Europameister auch im Alltag auf dem Hof seiner Eltern mit den 30 Milchkühen zur Sense? "Ja, natürlich, gerade auf den Straßenböschungen und rund um die Obstbäume. Das sieht viel schöner aus, als wenn Maschinen mähen. Ich sehe mich da auch als Landschaftspfleger." Und immer würden Nachbarn ganz genau schauen, ob beim "Paschl" auch wirklich alles sauber gemäht sei, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Übermorgen entscheidet auch ein sauberes "Mähbild" über Sieg und Niederlage – neben einer Spitzenzeit natürlich. Mentales Training benötige Selinger nicht: "Ich kann alles sehr gut rund um mich ausblenden." Das beweist der 29-Jährige übrigens auch als Mitglied der Sportschützen-Sektion der Offenhausner Union. Dort mischt er in der Bundesliga vorne mit.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at