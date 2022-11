Der erste Schnee: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Der erste Blick aus dem Fenster zauberte heute Morgen vielen, vor allem den Kindern, ein Lächeln ins Gesicht. In der Nacht hat sich in Teilen des Landes eine mehr oder weniger dünne Schneedecke ausgebreitet. Vielerorts hält der Schneefall auch noch am Samstag an. Vor allem in der nördlichen Landeshälfte dominieren heute dichte Wolken, aus denen es zeitweise schneit oder regnet.

Nördlich der Donau sowie im östlichen Zentralraum schneit es oft bis in tiefe Lagen, sonst liegt die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Metern. Länger trocken ist es im Tagesverlauf im Süden des Landes, im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region kann es ein wenig auflockern. Im Flachland weht kalter Ostwind. Die Höchsttemperaturen liegen von Nordost nach Südwest zwischen -1 und +8 Grad.

Wie wird der Sonntag?

Morgen ist der Himmel meist stark bewölkt. Speziell am Vormittag regnet oder schneit es stellenweise leicht. Die Schneefallgrenze bleibt zwischen 800 und 1000 Metern. Im Tagesverlauf setzt sich meist trockenes Wetter durch, ein paar Auflockerungen sind möglich. Am längsten trüb bleibt es im Mühlviertel. Es weht mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -2 und +3 Grad, die Höchstwerte erreichen 1 bis 8 Grad.

