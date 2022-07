"Roan" für "Roan" fährt Erdäpfelbauer Manfred Schauer mit seinem Traktor ab und erntet die frischen Erdäpfel, die "Heurigen". Eine Spezialität, die sich nicht nur in heimischen Supermärkten wie Spar und Unimarkt derzeit großer Beliebtheit erfreut. Auch in Deutschland finden die "Heurigen" aus Eferding großen Anklang. Zum Lebensmittelexport gesellt sich in diesem Fall auch ein Sprachexport ins benachbarte "Kartoffel-Land", nämlich die österreichische Bezeichnung "Erdäpfel".