Der dichte Nebel hat das Land weiter fest im Griff

Der Herbst hat eine dicke Nebeldecke über das Land ausgebreitet. Und er wird sie auch in den nächsten Tagen nicht lüften. Während es die Sonne in den Niederungen nicht durch den dichten Nebel schafft, scheint sie auf den Bergen dafür umso stärker.

"Hochdruckwetter bestimmt die nächsten Tage. Der Nebel hält die kalte Luft in den Niederungen gefangen. Erst ab einer Höhe von rund 1000 Metern steigen die Temperaturen wieder etwas an", sagt Claudia Riedl, Meteorologin von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "In diesen Höhenlagen wird es auch in den nächsten Tagen immer um die zehn Grad haben."

Flucht in die Berge

Im südlichen Bergland und im Mühlviertel hatte die Sonne gestern, Sonntag, noch vereinzelt freies Spiel. Doch diese Tage sind gezählt. Heute steigt die Nebelobergrenze an, die wärmenden Sonnenstrahlen schaffen es nur noch in den höher gelegenen Regionen bis zum Boden. Die Temperaturen klettern heute und morgen nicht über die Zehn-Grad-Marke hinaus. Aus der Hochnebeldecke kann es auch leicht nieseln. Am Mittwoch pendeln sich die Temperaturen zwischen dem Gefrierpunkt und zwölf Grad ein. Der schwache Wind reicht nicht aus, um das Nebelmeer zu teilen. Sonnenanbetern bleibt da nur noch die Flucht nach oben.

"Ich empfehle jedem, sich in die Berge aufzumachen, denn dort lacht die Sonne vom Himmel", sagt die Meteorologin. "Diese macht sich ab halb fünf aber schon wieder aus dem Staub. Daher ist es wichtig, sich entweder schon am Vormittag oder zu Mittag auf den Weg zu machen."

Sonniges Wochenende

Je näher es Richtung Wochenende geht, umso mehr entspannt sich auch die Wetterlage, die Sonne kann nun auch in den Niederungen zu Gast sein. Ein Tief, das ab Mittwochnachmittag über den Norden Österreichs streift, bringt Bewegung in die träge Nebelmasse.

Mit durchziehenden Wolkenfeldern von Westen her lösen sich die Nebelfelder am Donnerstag im Laufe des Vormittages auf. Am Nachmittag überwiegt dann in den meisten Regionen der Sonnenschein. Der Wind weht meist nur schwach. Die Tiefsttemperaturen liegen ab Freitag zwischen plus und minus ein Grad. Bei Sonnenschein klettern die Höchsttemperaturen auf bis zu 14 Grad. "Das langweilige Nebelwetter macht Pause, die Sonne übernimmt", sagt Riedl.

