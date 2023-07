"Der Dank gilt den Einsatzkräften, es war aber auch Glück dabei"

In Ansfelden sei nach knapp einer Woche des Ausnahmezustands infolge der Gasexplosion "so etwas wie Ruhe eingekehrt", berichtet Bürgermeister Christian Partoll (FP) im OÖN-Gespräch. Nachdem am vergangenen Freitag bereits ein Großteil der rund 150 Bewohner des Stadtteils Freindorf in ihre Häuser zurückkehren durfte, wird die Freigabe für die restlichen 15 Häuser "in den kommenden Tagen erwartet".

Über das Wochenende wurden weitere Gasmessungen durchgeführt, dazu wurden zusätzliche Sonden ins Erdreich gesetzt. Die Ergebnisse würden heute Grundlage für das weitere Vorgehen sein, sagt der Bürgermeister. Die noch gesperrten Häuser befinden sich im direkten Umkreis der Tiefenbohrung, aus der Dienstagabend das Erdgas ausströmte.

Bürgermeister Christian Partoll Bild: Volker Weihbold

Liege "der Gaswert bei null", könnten auch die noch 47 dort gemeldeten Personen in ihre Häuser zurückkehren. Die Gaswerte sind laut Partoll "kontinuierlich am Sinken", das Bohrloch zu "99,9 Prozent" dicht. Gefüllt wurde es von den Experten der OMV mit einer Spezialzementmischung, die besonders schnell aushärte.

Der Dank des Bürgermeisters gelte den Einsatzkräften und Experten, die "zum Teil ihr Leben riskiert" hätten. Auch nach der Evakuierung sei es zu gefährlichen Situationen gekommen, etwa als vor der Abdichtung des Bohrloches nachgebohrt werden musste.

Um zu verhindern, dass mit Anstellen der Maschinen eine Explosion ausgelöst wird, waren Tunnelgebläse der Asfinag im Einsatz. Sie hätten eventuell austretendes Gas sofort verwirbelt.

"Vorfall wird uns noch begleiten"

Positive Nachrichten würden Partoll auch aus dem Krankenhaus erreichen. Der verletzten Person gehe es wieder "sehr gut".

In der Siedlung wurden währenddessen Müllcontainer aufgestellt, damit das aufgetaute Gefriergut entsorgt werden kann. Nach dem Gasaustritt war knapp drei Tage der Strom abgestellt gewesen.

Der Vorfall wird Freindorf laut dem Bürgermeister "noch eine ganze Zeit" begleiten, "jedoch mehr in der Aufarbeitung". Die zurückgekehrten Bewohner hätten das Wochenende genützt, um nach Tagen der Verunsicherung wieder im Alltag anzukommen.

