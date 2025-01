Der Baustellenüberblick: Wo wir 2025 mehr Zeit einplanen müssen

Das Straßennetz in Oberösterreich umfasst rund 6000 Kilometer Landes-, mehr als 13.000 Kilometer Gemeindestraßen sowie mehr als 300 Autobahn- und Schnellstraßenkilometer, die verkehrsfit gehalten werden wollen. Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag nimmt für seine Straßenkilometer in Oberösterreich im kommenden Jahr 378 Millionen Euro in die Hand, von 2025 bis 2030 sollen es in Summe 2,2 Milliarden sein.