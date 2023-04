Der Bambus-Bomber aus dem Keller

"Da wird sogar die Nibelungenbrücke zu einer Passstraße", scherzt er, aber der leidenschaftliche Biker griff zur Selbsthilfe und baute im Keller eines Freundes aus Bambus eine leichtere Version. "Bei der Ladefläche hab ich mich nach der Euronorm gerichtet, also in der Breite hat genau eine Klappbox Platz oder eine Bierkiste", so Steinberg: Das Rad sei zwar recht lang, aber beweglich und schmal genug für jede Lücke. Die Bambusrohre kamen von einem Shop in Tulln, die Verbindungen wurden mit Carbonbändern umwickelt und mit viel Epoxy laminiert.

Der Rahmen im Rohzustand, noch ohne Carbon-Verbindungen Bild: Steinberg privat

Scheibenbremse am Hinterrad stoppt auch schwer beladen zuverlässig. Bild: Steinberg

"Wenn es bricht, dann bitte gleich", dachte Steinberg sich bei der ersten Ausfahrt, aber das Rad hält heute noch. Für die Anbauteile musste Steinberg auf Reste aus dem Fahrradkeller zurückgreifen: Das Tretlager ist von einem alten Stahlrad, auch die Ausfallsenden stammen von ausgedienten alten Bikes, nur die Gabel wurde neu bestellt. Als Schaltung dient eine Shimano von einem ausrangierten Mountainbike mit 9-fach-Übersetzung, hinten hat der "Bambus-Bomber" sogar Scheibenbremsen. "Es fuhr sich mit nur 23 Kilo gleich viel besser, aber elektrischen Antrieb hat es zu der Zeit leider noch keinen gegeben", berichtet Steinberg: Die Nachrüst-Bausätze vor sieben Jahren waren teuer und hätten nicht zu dem 20-Zoll-Vorderrad gepasst. Hinten verbaute Steinberg ein 26-Zoll-MTB-Laufrad, dann überzog er den Rahmen mit einer Schicht Bootslack. "Wasser oder Streusalz können dem Radl nichts anhaben, es hält bis heute einwandfrei", freut sich der Bastler.

Bei den Ausfahrten sei es jedenfalls nie langweilig: "Da hast an jeder Kreuzung ein Gesprächsthema, viele fragen. ob das nur eine Lackierung ist oder wirklich Bambus drunter steckt", so Steinberg. Bewährt habe sich das Rad auch bei einem Campingausflug, die Ladefläche biete Platz genug für die Ausrüstung. Wie lange er daran gearbeitet habe? "Einen ganzen Winter", so Steinberg – so genau habe er das nicht notiert, aber es seien sehr viele Abende und Wochenenden gewesen.

