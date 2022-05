"Der Ball ist ein Gefühl des Nachhausekommens"

Auf den Besuch aus der Heimat freut sich Günther Mayrleitner. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist begeisterter Innviertler in Wien und seit mehr als 20 Jahren Mitglied des Gastgeber-Vereins "Oberösterreicher in Wien". 3000 Besucher werden am Samstag, 21. Mai, zum Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus erwartet.