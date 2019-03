Der Bäcker, der Pfarrer werden wollte

Reinhard Honeder ist der Ideengeber des ersten Bäckermarktes in Oberösterreich

Reinhard Honeder Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fußballprofi, Polizist, Feuerwehrmann. Die Traumberufe in der Kindheit unterscheiden sich oft vom späteren Brotberuf. So wie bei Reinhard Honeder aus Weitersfelden. Zuerst wollte er Förster, dann Pfarrer werden. Seine Brötchen verdient er heute als Bäcker. „Mit 50 plus kann ich behaupten: Das ist der coolste und schönste Job, den man ausüben kann. Brot ist nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby und meine Begeisterung“, sagt der Mühlviertler, der seit 2012 als Branchensprecher der Bäcker seiner Zunft mehr Attraktivität verleihen will.

Auch wenn die Lehrlingszahlen und die Anzahl der Bäcker in den vergangenen fünf Jahren rückläufig sind: Honeder will nichts vom oft zitierten „Bäckersterben“ wissen und wird zornig. „Das habe ich zum Unwort des Jahres 2016 erhoben. Aber sicher darf man sich nicht selbst anlügen und nichts beschönigen. Der Branche geht es nicht immer gut. Es sind etwas weniger Bäcker geworden, was auf eine Strukturbereinigung zurückzuführen ist.“

An Honeder liegt es nicht, dass immer seltener der Brotbackofen eingeheizt wird. 1993 hat er den elterlichen Betrieb in vierter Generation mit drei Mitarbeitern übernommen. Heute managt er 21 Filialen mit 220 Angestellten und bildet zurzeit 18 Lehrlinge aus. Sein Erfolgsrezept ist einfach: „Am guten Brot hat sich nichts geändert. Mehl, Wasser, Salz und ein paar Gewürze, gut gebacken. Das ist es.“

Simple Zutaten, die Kollegen inspirieren könnten, sich mehr der Bäckerehre und dem Handwerk zu widmen, anstatt Backmischungen oder Tiefkühlware zuzukaufen. „Ich könnte locker drei Kisten Tiefkühldonuts verkaufen. Das mache ich aber nicht. Es ist wie bei Backmischungen. Ein Bäcker ist dann kein Bäcker mehr.“ Honeder will darüber aufklären und initiierte deswegen den ersten Bäckermarkt.

Am 30. März (10 bis 17 Uhr) treffen sich 20 Bäcker in den Linzer Promenaden Galerien, geben Einblick in die Brotkultur, präsentieren Spezialitäten und tragen vielleicht dazu bei, dass als erster Berufswunsch Bäcker genannt wird.

